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Hakkari'de İkinci Futbol Stadyumu İçin Çalışmalar Başladı

Hakkari'de İkinci Futbol Stadyumu İçin Çalışmalar Başladı
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Hakkari'nin Gupsi TOKİ Bölgesi'nde yapılacak ikinci futbol stadyumu için zemin hazırlığı çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında futbol sahası, doğal tribün, soyunma odaları ve tartan pist gibi spor alanları yer alacak.

Hakkari'nin Merkez Gupsi TOKİ Bölgesi'nde yapılması planlanan ikinci futbol stadı için çalışmalar başladı.

Yaklaşık bir yıl önce Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet, proje alanında incelemelerde bulunmuş ve yapılması planlanan ikinci bir stadyum hakkında detaylı bilgi almıştı. Proje kapsamında; futbol sahası, doğal tribün, soyunma odaları ve tartan pist (koşu pisti) gibi spor alanlarının yer alacağı ifade edilmişti.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından stadın yapım süreci ihale yöntemiyle devam edecek. Bölgedeki zemin düzeltme çalışmaları iş makineleri tarafından aralıksız şekilde sürdürülürken, Hakkari'nin spor altyapısına önemli bir katkı sağlaması beklenen bu proje, kentte memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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