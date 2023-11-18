Hakkari'de Genel Trafik Denetimi Yapıldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari genelinde planlı olarak genel trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere yasal işlemler uygulandı ve sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca çocuklara jandarma temalı boyama kitapları dağıtıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ili genelinde planlı olarak genel trafik denetimi yaptı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince il genelinde planlı olarak genel trafik denetimi yaptı. Bu denetimler sonucunda trafik

kurallarına uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı . Sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapılmış, ayrıca araç içerisinde seyahat eden çocuklara trafik kurallarını tanıtıcı, jandarma temalı boyama kitapları dağıltı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlere aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - HAKKARİ