Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Hakkari'de düzenlenen "Gençlik Kampı"na katılan yaklaşık 8 bin üniversite ve lise öğrencisine kayak eğitimi verildi.

Bakanlık tarafından, gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri, eğitici ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Hakkari'de başlatılan Gençlik Kampı devam ediyor.

Birçok ilden gençlik liderleri eşliğinde gruplar halinde Hakkari'ye gelen öğrenciler, hem kentin tarihi ve doğal zenginliklerini görme hem de kayakla tanışma imkanı buluyor.

2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki Kamp Eğitim Merkezi'nde ağırlanan 16-25 yaş aralığındaki öğrencilere, antrenörler tarafından temel kayak eğitimi veriliyor.

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrencinin bu eğitimler sayesinde kayak yapma becerilerini geliştirdiği kampa, son olarak Gaziantep ve Adana'dan gençler katıldı.

Merkezde amatörler için hazırlanan pistte antrenörlerden eğitim alan gençler, ilk kez kayak yapma heyecanı yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, kamp için çeşitli illerden gelen öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğin sağladığı imkanlarla 3 gün misafir ettiklerini söyledi.

Kış döneminde öğrencilere kayak ve snowboard eğitimi verdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Diğer mevsimlerde ise doğa sporları eğitimleri veriyoruz. Onlara ilçelerimizi, köylerimizi, beldelerimizi, turistik ve tarihi mekanlarımızı tanıma fırsatı sunuyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde bu sayı artacak. Nisanın sonuna kadar burada kayak eğitimi veriyoruz. Nisanın sonuna kadar gençlerimiz kayak eğitimi, sonrasında ise doğa sporları eğitimi alacak. 1,5 yıllık süre için 8 bin çok iyi bir rakam. Gençler sadece kayak yapma imkanı bulmuyor, aynı zamanda Hakkari'mizin doğasını, coğrafyasını, kültürünü, örf, adetlerini tanıyor."

"Temel kayak eğitimiyle başlıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Pelin Çetin ise öğrencilere kayak öğrenirken yardımcı olduklarını ifade ederek, "Son gruplarımız Gaziantep ve Adana'dan geldi. Temel kayak eğitimiyle başlıyoruz. Öğrencilerimiz kayakla ilk defa tanıştılar. Yardım almadan ayakta durabilecek seviyeye geliyorlar. Öğrenciler çok mutlu, kayak yaparken eğleniyorlar. Biz de onlara kayağı öğretmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Gaziantep'ten gelen kafile sorumlusu Şeyma Arslan da bu faaliyetin öğrenciler için ilk olduğunu anlatarak, "Öğrencilerle burada kaynaşma gecemiz oldu. Daha sonra birbirimizle iletişim halinde olduk. Hocalarımız burada kayağın tekniklerinden bahsetti, neler yapabileceğimizi, hangi şarta nasıl duracağımızı öğrendik. Şimdi de öğrendiklerimizi deneyimliyoruz. Güzel geçiyor. Gençlerimiz çok mutlu. Onlar için de güzel bir heyecan, macera oldu." ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nazlıcan Mocu da kampta güzel etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Mocu, "Adana'dan geliyoruz. İyi ki de gelmişiz. Her yer beyaz örtüyle kaplı. Kayak eğitimi aldık. Liderler çok iyi, gayet ilgililer. Çok iyi geçti. Şu an düşe kalka kayak yapmayı öğrendik. Bu kampları düzenledikleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına, liderlere, katılan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.