Hakkari'de Gençlere Spor Desteği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, Türkiye'nin en genç şehri olan Hakkari'de gençlerin basketbol, voleybol, futbol, atletizm, kayak gibi alanlarda spor potansiyelini güçlendirerek hem ulusal ve hem de uluslararası yarışmalarda başarılar kazanacaklarına kalben inandığını söyledi.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından Vali İdris Akbıyık Ortaokulunda yapımı tamamlanan basketbol sahasının açılış törenine Vali Çelik ile il protokol üyeleri ve BİDEV temsilcileri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çelik, "Sporun insana kazandırdığı en temel şey disiplindir. Sporcular ve sporla ilgilenen herkesin hayatında disiplinli bir yaşam biçimi olmazsa olmazdır. Eğer spor yapmak istiyorsanız disipline olan inancınızın da güçlü olması lazım. Disiplinli olursanız ve disiplinin gerektirdiği her şeyi yaparsanız hem öğrencilik hayatınızda hem de sporla ilişkili her türlü branşta başarılı olursunuz" dedi.

Konuşmaların ardından basketbol sahasının açılışı yapılarak yapımında emeği geçenlere plaket verildi. - HAKKARİ