Hakkari'de Gençler Paraşütle Gökyüzünü Renklendiriyor

Huzur ortamının tesis edildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Sportif Havacılık Akademisi'ne katılan kursiyerler, uçuşa uygun tepelerde paraşütle yaptıkları atlayışlarla gökyüzünü renklendiriyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ortamının sağlandığı Yüksekova'da, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması, gençlerin bu alanlara yönlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, bölgede yamaç paraşütü eğitmeni yetiştirmek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteği alınarak hayata geçirilen proje kapsamında Sportif Havacılık Akademisi açıldı.

Eylülde açılan kursa katılan kursiyerlere, Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Hasan Tur tarafından planör, yamaç paraşütü, serbest paraşüt, yelken kanat ve model uçak konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Şu ana kadar 21 kişinin belge almaya hak kazandığı kursta eğitimleri devam eden 11 kursiyer, Yürekli köyü yakınındaki tepede düzenlenen uygulamalı eğitimde yaptıkları deneme atlayışlarıyla Yüksekova semalarından süzülüp heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, AA muhabirine, DAKA'nın desteğiyle uygulanan proje ile bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akademiyle gençlerin yamaç paraşütüyle uçma deneyimi yaşadığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Bu projemiz, gençlerimize yamaç paraşütü yapma ve istihdam imkanı sağlayacak. Dağlarımız huzur buldu, çok şükür. Huzur bulan dağlarımızda gençlerimiz yamaç paraşütüyle uçuyor. Bu da bize ayrı bir heyecan, mutluluk ve güven veriyor. Göreve başladığımız ilk gün 'Yüksekova sporla anılacak' şiarıyla hareket ettik. Yediden yetmişe her yerde ve her evde bizim sporcularımız olacak. İlçemizde her anlamda güzel gelişmeler var. Biz de gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Gençlerimiz ilk sortilerini yaptılar"

Öğretmen Pilot Hasan Tur ise ilçenin havacılık sporları için elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getirdi.

Deneme uçuşları için tepeleri belirlediklerini, teorik eğitimlerin ardından kursiyerlere irtifa uçuşları yaptırdıklarını anlatan Tur, "Burada gençlerimiz ilk sortilerini yaptılar. Her biri 5'er sorti yaptı. Gayet güzel ve verimli uçuşlar oldu. Kursiyerler çok heyecanlıydı. Amacımız bölgemizde bu faaliyetleri artırıp gençlerimize daha fazla hizmet edebilmek. Emeği geçen Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Ali Yüksel'e, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hakkari Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Melisa Temel ise proje ile kendilerine sunulan imkandan memnun olduklarını bildirerek, "Bu projeyi değerlendirmek için Yüksekova'ya geldik. Şu anda ikinci uçuşumu gerçekleştireceğim. İlkinde çok heyecanlıydım. Şu anda heyecanımı attım. İlçede bu etkinliklerin yapılması çok güzel." dedi.

Kursiyerlerden Gürcan Ciğer de "Bugün ilk uçuş günümüz. Çok güzel, çok heyecan verici. Gençlerimizin bu heyecanı yaşamalarını isterim. Güzel bir duygu. İlk defa uçuyorum." ifadelerini kullandı.