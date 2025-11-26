Hakkari'de Gençler Bilek Güreşi İl Birinciliği Heyecanı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Kentteki okullardan çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyon, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Heyecan dolu müsabakalarda sporcular, kategorilerinde birincilik için tüm güçlerini ortaya koyarken, izleyiciler de yarışmaları büyük bir ilgiyle takip etti. Centilmence mücadelelerin yaşandığı turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Yetkililer, organizasyonun gençleri sporla buluşturma ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını belirterek, katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik etti. - HAKKARİ