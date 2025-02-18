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Hakkari'de Gece Kayak Dönemi Başladı

Hakkari'de Gece Kayak Dönemi Başladı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapılan ışıklandırma ile gece kaymanın keyfini çıkardı. Vali, Hakkari'nin kış turizmi açısından önemine vurgu yaparak herkesi bölgeye davet etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapılan ışıklandırmanın ardından gece kayak yaptı.

Hakkari'de ilk kez aydınlatılan pistlerde gece kayak yapan Vali Çelik, herkesi Hakkari'ye davet etti. Vali Çelik, "Huzurun sesi, huzurun şehri Hakkari. Mergabütan Kayak Merkezimizde pistlerimizi aydınlatmaya devam ediyoruz. 3 bin rakımda Mergabütan'da kayak merkezindeyiz. İlk defa gece kaymanın keyfini yaşayacağız. Aydınlatılmış pistlerimiz hazır. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin doğal güzellikleri ve kış turizmi açısından sunduğu fırsatlarla dikkat çektiğini vurgulayan Vali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nin bölge turizmi için önemli bir cazibe noktası olduğunu belirtti.

Mergabütan Kayak Merkezi, Türkiye'nin en yüksek rakımlı kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Hem amatör hem profesyonel kayakçılar için uygun pistler sunan merkez, yeni aydınlatma sistemiyle birlikte gece kayağı için de ideal hale getirildi.

Hakkari, son yıllarda turizm yatırımlarıyla öne çıkarken, yetkililer bölgenin kış sporları açısından daha fazla ziyaretçi çekmesi için çalışmalarına devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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