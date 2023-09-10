Hakkari'de düzenlenen jimnastik seçmelerine minikler yoğun ilgi gösterdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen jimnastik seçmelerine minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Jimnastik İl Temsilciliği tarafından organize edilen ilçe seçmeleri yoğun ilgi gördü. Çukurca Spor Salonu'nda düzenlenen elemelerde 30 öğrenci seçildi. Yapılan etkinliğe Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, öğrenciler ve aileleri katıldı.