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Hakkari'de Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Spor Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Hakkari'de Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Spor Kursları Yoğun İlgi Görüyor
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik futbol, masa tenisi, futsal, kort tenisi ve jimnastik kursları düzenliyor. 450 öğrenci bu kurslara katılarak fiziksel ve zihinsel kapasitelerini geliştirme fırsatı buluyor.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen futbol, masa tenisi, futsal, kort tenisi, jimnastik branşlarındaki kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 450 öğrencinin değişik branşlardaki kurslara katıldığını belirterek, "İl ve ilçelerde olduğu gibi dördüncü sınıf öğrencilerine düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak fiziksel ve zihinsel kapasitenin geliştirilmesi, spor kültürü oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencinin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda spor dalı eğitimi derslerimizde futbol, masa tenisi, futsal, kort tenisi, jimnastik branşları Şemdinli ilçemizde de aktif bir şekilde devam etmektedir" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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