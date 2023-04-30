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Hakkari'de derbi coşkusu

Hakkari'de derbi coşkusu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesi sonrası Hakkari'de Beşiktaşlı taraftarları sokağa döktü.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesi sonrası Hakkari'de Beşiktaşlı taraftarları sokağa döktü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti etmesi Hakkari'de sevinçle karşılandı. Maç bitiminde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, konvoy halinde şehir merkezinde tur attı. Cumhuriyet ve Bulvar caddesi üzerinde toplanan taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundular.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkan taraftarlar şampiyon Beşiktaş sloganları attı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Beşiktaş Hakkari Spor Haberler

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