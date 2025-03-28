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Hakkari'de Basketbol Aday Hakem Kursu Açıldı

Hakkari'de Basketbol Aday Hakem Kursu Açıldı
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Hakkari'de genç nüfusun yüksekliği sebebiyle basketbol aday hakem kursu açtı. Kursa 98 kişi katıldı ve üç gün sürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakkari'de basketbol aday hakem kursu açıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari Temsilcisi Yakup Aktaş, açılan kursa talebin büyük olduğunu belirterek, "Hakkari'de genç nüfusun yüksek olması biz yönetici ve temsiliyet sahibi olan mevkilere büyük sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle, bu kadim kentimizde spordan sanata, eğitimden kültüre kadar birçok alanda çalışmalar yapmamız gerekir. Bu nedenle Hakkari gençliğine ve sporuna destek ve katkı sunmak için çalışıyoruz" dedi.

98 kişinin başvurduğu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda üç gün süren kurs, yapılan değerlendirme sınavı ile son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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