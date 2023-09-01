Hakkari'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanlığına Erol Hanlıgil Getirildi

Hakkari'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanlığına Erol Hanlıgil getirildi.

Eski İl Başkanı Mahmut Aşkan'ın aday olmadığı kongrede tek aday olan Erol Hanlıgil. bütün üyelerin oyunu alarak yeni başkan seçildi. Eski Öaşkan Mahmut Aşkan görevi yeni başkana devrederek, görev süresince Hakkari sporuna ve sporcusuna elinden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi. Aşkan, "Hakkari genç bir nüfusa sahip, sporcu potansiyeli yüksek bir il. Buradaki gençlere imkanlar sunulursa büyük başarılar elde edecekler. Hakkari sporuna ve futboluna, genç yaşında başlayan, yaptığı spor faaliyetleri ile spor branşlarında büyük başarılar elde eden ve ülkemizde spor dallarında sayısız ödül alan, ülkede tanınan, geçmişi başarılarla dolu, sporun bütün branşlarında Hakkari sporuna büyük hizmetleri olan ve bu hizmetlerine devam eden, deneyimli spor adamı, Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yapan Erol Hanlıgil ve onun değerli yönetimine vermenin mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Başkan Erol Hanlıgil ise kendisini bu göreve getiren tüm üyelere teşekkür ederek, "Saygıdeğer hocam, abim Mahmut Aşkan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Mahmut Aşkan abimiz görevi süresince Hakkari sporunun bütün dallarına büyük hizmetlerde bulundu. Kendisini bir kez daha şahsım ve spor camiası adına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bu kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Yeni yönetimim genç ve Hakkari'de sevilen kişilerden oluşmakta. Hakkari'de sporun bütün dalları için ben ve yönetimim her daim hizmet etmeye ve sporun her branşında başarılı olunması için çalışacağız" dedi. - HAKKARİ