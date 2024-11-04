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Hakkari'de Aday Hakem Kursuna Yoğun İlgi

Hakkari'de Aday Hakem Kursuna Yoğun İlgi
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Hakkari'de düzenlenen 2024-2025 Aday Hakem Kursu'na gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Kurs, mülakat, kural anlatımı, saha uygulamaları ve sınav ile başarıyla tamamlandı.

Hakkari'de 2024-2025 Aday Hakem Kursuna gençler yoğun ilgi gösterdi.

Aday kurusu, İl Hakem Kurulu Başkanı Seyfullah Kaya ve İl Eğitimcisi Bülent Berkay'nın katılımıyla Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. İl Hakem Kurulu Başkanı Seyfullah Kaya, aday hakem kursuna yüze yakın başvuru yapıldığını söyledi. Kaya, "3 gün süren kurs; mülakat, kural anlatımı, saha uygulamaları ve sınav ile son buldu. Kurs sürecinde oynanan hazırlık maçlarında aday hakemlere deneyim edinmeleri adına sahada görev verdik ve oldukça verimli geçti. Eminim ileride ilimizi ve ülkemizi temsil edecek çok iyi hakemleri ilimizden çıkartacağız. Aday hakem kursuna katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eder, gelecekte iyi birer hakem olmalarını dileriz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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