Hakkari'de 48 spor kulübüne 1 milyon 125 bin TL nakdi destek

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı çerçevesinde düzenlenen törene katılarak 48 spor kulübüne dağıtılmak üzere 1 milyon 125 bin TL'lik nakdi yardım çekini sporculara teslim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bakanlıklarının her zaman olduğu gibi sporun, sporcunun ve gençliğin yanında olmaya devam ettiğini belirtti. Müdür Yıldırım, "Hakkari'de son 4 yıllık dönemde toplam bedeli 358 milyon olan 66 proje hataya geçirildi ve bedeli 355 milyon olan 5 büyük projemiz de ihale aşamasında. Merkez, ilçe, belde ve köylerde bu yatırımlar yapıldı. İçerisinde öğrenci yurtları, kamp eğitim merkezi, kayak tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, statlar, halı sahaları, semt sahaları gibi birçok yatırım bulunmaktadır. Bu yatırımlarımızın nerdeyse tamamı hizmet vermeye başladı. Gençlerimiz, çocuklarımız 7'den 70'e herkes faydalanmaya başladı. Her yıl yüz binlerce vatandaşımız bu tesislerimizden yararlanıyor. Artık ilimiz spor şehri olarak anılmaya başlandı. Ulusal, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma erişti. Lisanslı sporcu sayımız on binleri geçti. Birçok branşta ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden sporcu yetişti ve yetişmeye devam edecek. Sadece sportif başarıyla sınırlı kalmıyoruz, aynı zamanda spor turizminde de büyük mesafe kat edip ilin ekonomisine, kültürüne katkı sağlıyoruz. Festivallere, organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Bugünde 48 spor kulübümüze 1 milyon 125 bin TL nakdi yardım ve 4 bin 150 parça spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Şahsım ve kurumum adına ilimize bu güzel yatırımları kazandıran, gençliğin yanında duran Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Akbıyık, temsili çeki sporculara teslim ederek başarılarının devamını diledi.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, spor kulüpleri temsilcileri, spor federasyonları il temsilcileri ve sporcular katıldı. - HAKKARİ