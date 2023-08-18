Hakkari'de 34 Dağcı Uludoruk Zirvesine Tırmandı

Hakkari'de düzenlenen etkinlikte 34 dağcı, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan Uludoruk'a tırmandı. Dağcılar, zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Bölge dağcılık açısından hareketli günler yaşıyor.

Hakkari'de kent merkezi ve il dışından 34 dağcı, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince düzenlenen etkinlikte dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağları eteklerindeki Serpil Yaylası'na gitti.

Burada tırmanışa başlayan dağcılar, iki günlük zorlu tırmanışın ardından zirveye çıktı.

Faaliyete katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, 2 gün önce 34 kişilik dağcı grubuyla kamp alanına ulaştıklarını belirtti.

Geceyi kamp alanında geçirdikten sonra sabah zirveye doğru tırmanışa geçtiklerini anlatan Ertunç, şunları kaydetti:

"5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştık. Hava çok güzeldi. Yaklaşık iki saat zirvede kaldıktan sonra inişe geçtik. Uludoruk'un faaliyete açılması kent açısından iyi oldu. İl dışından başka gruplar da vardı. Zirve defterini açtığımızda 4-5 grubun daha zirve yaptığını gördük. 120 kişilik dağcı grubu hafta sonu teorik eğitim aldıktan sonra buz tırmanışı faaliyeti yapacak."

Mazlum Tekçe de 2 günlük faaliyette zirve yaptıklarını dile getirerek, "Çok güzel geçti. Zirve yapan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Zirvenin havası inanılmaz güzeldi. Bölge dağcılık açısından hareketli günler yaşıyor." diye konuştu.