Hakkari'de 2023 Osman Bayraktar ANALİ Hentbol Müsabakaları Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Osman Bayraktar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİ) Hentbol Müsabakaları, Hakkari'de başlıyor. 9 ilden 18 takımın katılacağı müsabakalar öncesi sporcular, depremde hayatını kaybeden sporcu ve antrenörlerin anısına yürüyüş gerçekleştirdi.

Hakkari'de, 2023 Osman Bayraktar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİ) Hentbol Müsabakaları bugün başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sporun tabana yayılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amaçlarıyla yürütülen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi kapsamında Hakkari'de 7-9 Temmuz'da hentbol grup müsabakaları düzenlenecek.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek Kadın-Erkek Hentbol Grup Müsabakaları öncesi, aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerin de bulunduğu 9 ilden 18 takımın sporcu, yönetici ve antrenörleri Hakkari'ye geldi.

Çevre yolunda bir araya gelen sporcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren sporcu ve antrenörlerini isimlerinin bulunduğu pankart ve dövizler taşıyarak Valiliğe kadar yürüyüş yaptı.

Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari'nin bu sezon üç branşta grup müsabakalarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bu kapsamda kente gelen sporcu, yönetici ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım, depremde yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Konuşmanın ardından 200 kişilik kafile, Meydan Medresesi, Seyir Tepesi gibi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.