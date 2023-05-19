Hakkari'de 19 Mayıs coşkusu

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk heykeline çelek sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra kapalı spor salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Kutlamalar, minik öğrencilerin yöresel kına etkinliği, belediye sanat topluluğu ekibinin gösterisi, güreş ve jimnastik gösterisinin ardından sona erdi.

Vali İdris Akbıyık ve beraberindekiler; masa tenisi, bilek, ok atma, yöresel en sanatları stantlarını dolaşarak öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Kutlamalara Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, askerler, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve aileleri katıldı. - HAKKARİ