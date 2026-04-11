Hakkari şampiyonluk kupası Milli Eğitim Müdürlüğü'nün

Hakkari'de düzenlenen kurumlar arası basketbol turnuvasında finalde Devlet Hastanesi'ni 60-50 yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Turnuva, kurumlar arası dayanışmayı artırmayı hedefliyordu.

Hakkari'de kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen Basketbol Turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvaya 10 kurum takımı katıldı. Turnuva sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi takımları finalde karşılaştı. Final müsabakasında rakibini 60-50 mağlup eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyonluğa ulaştı. Devlet Hastanesi takımı ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Final karşılaşmasını Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan da izledi. Taşyapan, sporun kurumlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Müsabakanın ardından şampiyon takıma kupa ve madalyaları Vali Taşyapan tarafından verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

Ne olacak bu takımın hali?
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok

Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler: Böyle kıyafetler giyme benim karşımda

Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
'Komşu' Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

"Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler