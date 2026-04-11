Hakkari şampiyonluk kupası Milli Eğitim Müdürlüğü'nün

Hakkari'de kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen Basketbol Turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvaya 10 kurum takımı katıldı. Turnuva sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi takımları finalde karşılaştı. Final müsabakasında rakibini 60-50 mağlup eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyonluğa ulaştı. Devlet Hastanesi takımı ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Final karşılaşmasını Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan da izledi. Taşyapan, sporun kurumlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Müsabakanın ardından şampiyon takıma kupa ve madalyaları Vali Taşyapan tarafından verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı