Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Samsunspor'u 4-2'lik skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Müsabakada ilk kez Galatasaray formasını giyen ve Mauro Icardi'nin golünde asist de yapan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kale arkasında tribünlere giderek taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL