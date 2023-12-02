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Hakim Ziyech, Pendikspor maçında gol attı

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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Pendikspor maçında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Pendikspor maçıyla birlikte bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'ten geldi. Ziyech, mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol atan Ziyech'in toplamda 4 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Hakim Ziyech, 83. dakikada yerini Tanguy Ndombele'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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