Hakim Ziyech, Galatasaray taraftarlarıyla buluştu

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sahaya çıkarak sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Hakim Ziyech, kale arkası tribünden Galatasaray taraftarlarını selamladı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü de çektirdi. Tecrübeli oyuncu daha sonra yeşil zemine inerek burda da taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray, Faslı yıldızı bedelsiz olarak 1 yıllık kiraladığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca yapılan anlaşmaya göre Ziyech'i gelecek yıl bedelsiz olarak kadrosuna katma opsiyonuna da sahip.