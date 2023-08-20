Hakim Ziyech, Galatasaray'ın 3. Faslı futbolcusu oldu

Galatasaray'ın yeni transferi 30 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılıların tarihinde Nordin Amrabat ve Younes Belhanda'nın ardından 3. Faslı futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi 30 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılıların tarihinde Nordin Amrabat ve Younes Belhanda'nın ardından 3. Faslı futbolcusu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ziyech böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Faslı futbolcu oldu. Cimbom'da daha önce Nordin Amrabat ve Younes Belhanda forma giymişti.

Öte yandan Hakim Ziyech, Galatasaray'ın 195. yabancı futbolcusu oldu. - İSTANBUL