Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü

Görevden alınan 13 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev alacak. Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu ise 1. Lig'de düdük çalacak. Şimşek, Tuzlaspor'un Adanaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu ise Yılport Samsunspor - Altınordu mücadelesinde görev alacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor