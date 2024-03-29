Üye Girişi
Haberler

Hakemlerin itirazı reddedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa'nın devre arası hakem terfi listesine yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 Ocak'ta yayımlanan devre arası hakem listesinde yer almayan Göçek ile Arslanboğa'nın itirazlarının kabul edilmediği belirtildi.

Sezon başında kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyurulan Hüseyin Göçek ile Arslanboğa, devre arası hakem listesinde yer almamıştı.

Göçek, son olarak 26 Kasım'da oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım'da yapılan Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Galatasaray'a ve başkan Dursun Özbek'e 11 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle uygulanan 400'er bin lira para cezasının onandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

Suat Arslanboğa Hüseyin Göçek Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title