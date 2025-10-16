Haberler

Hakemlerin Değeri İçin Mücadele Sürecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakemlerin ve gözlemcilerin hak ettikleri değeri alması için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Hakem ücretlerinin en büyük sorun olduğunu belirten Minnet, tabanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, "TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna güveniyorum. Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından ama özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın." dedi.

Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHDG Bolu Şubesince düzenlenen sezon açılış programında konuşan Minnet, önceliklerinin her zaman tabanda mücadele eden hakemler olduğunu söyledi.

Kendisinin de hakemlik geçmişi olduğunu anımsatan Minnet, "Tabanın da sorunlarını bilen biriyim. Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, burada sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır. Ben Bolu'daki derneklerimize, federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Minnet, hakemlikte şu anki tabanın en büyük sorununun hakem ücretleri olduğunu belirterek, "Buradan Sayın TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum. Tabanı desteklemezseniz, eğer zemini kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, gözlemci ağabeylerimin, kardeşlerimin sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır." şeklinde konuştu.

Hakemlerin hak ettiği yere gelmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Minnet, hakem ücretleri ile ilgili özellikle tabanın isteklerine cevap verileceğine inandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından bölgesel hakemliğe ve yardımcı hakemliğe terfi edenlere plaket ve kokartları verildi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TFF İl Temsilcisi Hasan Aksay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Cemalettin Metin, TFFHGD İl Başkanı Batuhan Topçu, İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün, eski TFFHDG Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ile hakemler ve gözlemciler katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.