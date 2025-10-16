Hakemlerin Değeri İçin Mücadele Sürecek

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, "TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna güveniyorum. Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından ama özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın." dedi.

Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHDG Bolu Şubesince düzenlenen sezon açılış programında konuşan Minnet, önceliklerinin her zaman tabanda mücadele eden hakemler olduğunu söyledi.

Kendisinin de hakemlik geçmişi olduğunu anımsatan Minnet, "Tabanın da sorunlarını bilen biriyim. Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, burada sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır. Ben Bolu'daki derneklerimize, federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Minnet, hakemlikte şu anki tabanın en büyük sorununun hakem ücretleri olduğunu belirterek, "Buradan Sayın TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum. Tabanı desteklemezseniz, eğer zemini kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, gözlemci ağabeylerimin, kardeşlerimin sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır." şeklinde konuştu.

Hakemlerin hak ettiği yere gelmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Minnet, hakem ücretleri ile ilgili özellikle tabanın isteklerine cevap verileceğine inandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından bölgesel hakemliğe ve yardımcı hakemliğe terfi edenlere plaket ve kokartları verildi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TFF İl Temsilcisi Hasan Aksay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Cemalettin Metin, TFFHGD İl Başkanı Batuhan Topçu, İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün, eski TFFHDG Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ile hakemler ve gözlemciler katıldı.