Haberler

Hakemler ve Kulüp Başkanı Bahis Şüphelisi Olarak Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin bahis sitelerine üyeliği iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında Süper Lig kulübü başkanı ve 17 hakemin bulunduğu isimler 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' gibi suçlarla yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine sürdürülen soruşturmada, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş. isimli 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından; futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından; soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 ildeki adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 18 zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.

Türkiye futbol liglerinde yer alan futbolcu ve hakem gibi insan, ayrıca futbol kulübü ve üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında süren adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, iddia edilen eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturmanın, delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımdan değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir. Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.