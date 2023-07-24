Hakemin verdiği kararı sonrası çılgına dönen teknik direktör hakemi tokatladı. Sakinleşmeyen teknik direktör sinirden saha kenarında bayıldı

Çin'de oynanan maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme tokat atan teknik direktör sinirden bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kendisine kırmızı kart gösteren hakeme tokat atan teknik direktör sinirden bayılınca hastaneye kaldırıldı.

Çin'inNanjing City ve Liaoning Shenyang City, takımları arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 4-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ilk yarısında konut takımınteknik direktörü Duan Xin'in penaltı beklediği pozisyonu hakem devam ettirdi.

Bunun üzerine Duan ve teknik ekibi hakeme aşırı itirazda bulundu. Saha kenarına gelen hakem teknik ekipten bir kaç kişiye sarı kart çıkardı.

Hakem Chen Hao'nun bu kararı teknik direktör Duan'ı iyice çileden çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan Duan, hakem Hao'ya tokat attıktan sonra sinirden bayılıp yere yığıldı.

Hakem, tokat yemesine rağmen maçı devam ettirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Futbolseverler hakeme tokat adan Duan hakkında 'sakinleştiriciye ihtiyacı var. Bir teknik direktör daha sakin davranmalı' gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.