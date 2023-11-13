Rize'de oynanan Rize Özel İdarespor-Çayelispor maçında hakemin, golden önce yapılan faul olduğunu düşündükleri pozisyona düdük çalmaması Özel İdaresporlu futbolcular tarafından oturma eylemi ile protesto edildi.

- Hakemin kararını beğenmeyen futbolcular, maçı bırakıp oturma eylemi yaptı

RİZE - Rize'de oynanan Rize Özel İdarespor-Çayelispor maçında hakemin, golden önce yapılan faul olduğunu düşündükleri pozisyona düdük çalmaması Özel İdaresporlu futbolcular tarafından oturma eylemi ile protesto edildi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 5. hafta karşılaşmasında Rize Özel İdarespor ile Çayelispor, Şenol Birol Futbol Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Golsüz devam eden maçın 80. dakikasında Çayelispor'un yaptığı atakta Emre Yanık fileleri havalandırdı. Golden önce ceza sahasının içerisinde yerde kalan Rize Özel İdaresporlu futbolcu, faul bekledi ancak maçı yöneten Trabzon Bölgesi hakemi Göktan Demeli golü verdi. Bunun üzerine Rize Özel İdareli futbolcular ve teknik heyet, maçın hakemi Göktan Demeli'ye itiraz ettiler. Yaklaşık 5 dakika duran maçta hakem Demeli, Rize Özel İdarespor Sportif Direktörü Süleyman Baş'ı ve Çayelispor Yardımcı Antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz'ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderirken, Özel İdarespor futbolcusu Emirhan Şen'i de kırmızı kartla cezalandırdı.

Yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından santra vuruşu ile başlayan oyunda Özel İdaresporlu futbolcular, hakem kararını saha içinde oturarak protesto ettiler. Çayelisporlu futbolcular da fair-play örneği sergileyerek yaklaşık bir dakika süren protestoda rakip kaleye hücum etmeyerek kendi aralarında paslaştılar. Taraftarların da 'Futbolun katili Türk hakemleri' tezahüratları yaptığı müsabaka, Çayelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.