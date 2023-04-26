Hakem Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görev yapacak

Hakem Kerem Baki, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için görevlendirildi.

Hakem Kerem Baki, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için görevlendirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIBA, 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Kerem Baki'ye de görev verdi.

2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final'de ev sahibi Unicaja, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Kudüs ve İspanya'dan Lenovo Tenerife mücadele edecek.