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Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı

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Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı tarafından yumruk atılan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane açıklama yaptı. Göz çevresinde kanama ve çatlak tespit edilen Meler'in hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı.

Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakem Meler, Ankara Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hakem Meler'in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler'in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, "Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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