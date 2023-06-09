Hakem Aytuğ Ekti, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle hakemliği bıraktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off üçüncü maçından sonra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yönetimlerinden dolayı sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği duyurulan hakemlerden Aytuğ Ekti, hakemliği bıraktığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off üçüncü maçından sonra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yönetimlerinden dolayı sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği duyurulan hakemlerden Aytuğ Ekti, hakemliği bıraktığını duyurdu.

Aytuğ Ekti, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıldır TBF bünyesinde hakemlik görevini üstlendiğini hatırlattı. Söz konusu Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı sonrası alınan kararı kabul etmediğini vurgulayan Ekti, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın bahsi geçen teknik hatalar sonucu bir tarafa hediye edilmesi yargısının Türkiye Basketbol Federasyonuna aldırttığı 'hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirilmesi' kararını kınayarak, reddettiğim için hakemlik mesleğine duyduğum saygı sebebiyle kariyerimi sonlandırdığımı kamuoyu bilgisine arz ederim. 'Maçın sonucuna tesir eden hakem kararı' ifadesi, karşılaşmalarda adil rekabet şartlarını sağlamakla görevli bizler için kabul edilemez olmakla birlikte Fenerbahçe Beko'nun yönetimi tarafından ısrarla daha büyük ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması talep edilmektedir. İşte tam bu noktada bu kararı verme önceliğim, bahsi geçen karşılaşmanın sonuçlarının teknik olarak belirlenmediği yargısına varılarak töhmet altında bırakılan hakemlik mesleğine olan saygımdır."

Hakemlik görevini 30 sene boyunca layıkıyla yerine getirmek için özveri gösterdiğini ancak kariyerinin hak ettiği şekilde son bulmadığından dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Ekti, "Aynı zamanda gösterdiğim özveriye yakışır şekilde bir meslek grubunu bu töhmetten arındırma sorumluluğu hissindeyim. İnsanı etik değerler ve sportif ahlaki değerler ışığında, hakem arkadaşlarıma bundan sonra sorumlu oldukları federasyonlarına ve maçlarını yönetmekle mükellef oldukları takımlara kendilerini ve teknik kararlarını açıklamak zorunda olmadıkları, sadece uluslararası basketbol kurallarına tabi kalınan başarılı nice sezonlar diliyorum." ifadelerini kullandı.