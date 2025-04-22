Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy Hastaneye Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın öncesinde rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir." denildi.

Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz'ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."