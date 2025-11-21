Haberler

Hakan Safi, Fenerbahçe'nin Mayıs'ta Şampiyon Olacağına İnanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına dair inancını dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Açık artırmada 100. yıl formasını 1 milyon TL'ye satın alan Safi, takımın performansından umutlu olduğunu belirtti.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, sarı-lacivertlilerin mayıs ayında şampiyonluğa uzanacağına inandığını söyledi.

Ankara Çankaya'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinin (HUFEDER) 5. yıl etkinliğine katılan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Derneklere çok önem verdiklerini belirten Safi, "Ankara, Fenerbahçe'nin kalesi. 4 derneğimiz var. Bugün kongre üyeleriyle bir araya gelmek güzeldi. Sadettin Saran başkanımız geldi, Şekip Mosturoğlu başkanımız geldi. Eski yöneticilerimiz geldi ama biz artık eski, yeni diye bakmıyoruz. Bir tane Fenerbahçe var, bir tane başkanımız var, bir tane şampiyonluk kupası var. Biz artık kenetlenelim. Şampiyonluk çok önemli, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Kimsenin birbirine karşı egosu yok." ifadelerini kullandı.

Gecede düzenlenen açık artırmada imzalı 100. yıl formasını 1 milyon TL bedelle satın alan Safi, açık artırmanın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe formasını sahnede görünce şaşırdığını aktaran Safi, "100. yıl formasıydı. Sarı forma ilk çıktığında ilk başlarda alışamamıştık. Alex'in, Tuncay'ın giydiği o formaya başarılar geldikçe bağlandık. Ben de forma görünce dayanamıyorum. Gönlümde her zaman en yüksek yerlere koymaya çalışıyorum. Ufak bir para verdiysek de ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene. Her Fenerbahçe forması benim için çok kıymetli. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz ve yine açık artırma yapılır, ona da en büyük rakamları veririz, yeter ki Fenerbahçemiz şampiyon olsun." diye konuştu.

Birlik ve beraberlikle şampiyonluğun geleceğine inandığını vurgulayan Safi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene mart ayında lider olma şansı yakalamıştık. Bu sene bu şans, aralık ayında elimize geliyor. Takımımız bu sene, geçen seneden daha iyi. Her şey elimizde. İyi olan kazanacak. Bu da bir başlangıç olacaktır. Şansımız geri gelecek. Ben takımdan çok ümitliyim. İyi oynuyoruz. Bu iyi gidişatı Galatasaray maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Gururla takip ediyorum. İnşallah mayıs ayında şampiyonluğa uzanırız, formalarımızı giyip hep beraber sokaklara çıkıp kutlamamızı yaparız."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.