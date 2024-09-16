Hakan Kutlu'ya Plaket Takdim Edildi

2023 Şubat ayından bu yana Erzurumspor FK Teknik Direktörlüğü yapan Hakan Kutlu'ya, Gençlerbirliği maçı öncesi bir plaket verildi.

Erzurumspor FK tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal, Erzurumspor Futbol Kulübümüzün başında en uzun süre görev alan ve birlikteliğimizin devam ettiği Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya günün anısına bir plaket takdim etti. Sevgili hocamızı kutluyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olmayı diliyoruz." denildi. - ERZURUM