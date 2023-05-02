Hakan Kutlu: 'Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. 2 takıma da gelip giden bir maçtı. İki takımın da pozisyonları vardı. İlk yarıda 3 pozisyonumuz vardı, Sakaryaspor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı, golü atanın kazanacağı bir maç görüntüsü vardı. Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Kazanarak ligde rakiplerimizle farkı 5 puana çıkarmak istiyorduk. Şu anda 2 puan fark var ve Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacağız. Kalan 3 maçta galibiyetler alıp bu ligde devam edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şanssız bir gündü, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 5 gün sonra önemli bir maçımız var ve kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL