Hakan Keleş: 'Taraftarımıza 100. galibiyetimizi armağan etmek istiyorum'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Taraftarımıza 100. galibiyetimizi armağan etmek istiyorum" dedi.

Giresunspor, Spor Toto Spor Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda konuşan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Üst üste iki deplasman beraberliğinin ardından sahamızda Galatasaray'la oynayacağız. Seyircimizin desteğiyle iyi bir maç ortaya koyacağımıza inanıyorum. Ligin en formda takımına ve lider takımına karşı oynayacağız. Ancak iç sahada iyi oynayan bir takımız. Seyircimizin tam desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Benim de Giresunspor'da 100. maçım olacak. Taraftarımıza 100. maç galibiyetini armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

"Takımda yerleri doldurulacak 3 eksik var"

Büyük takımlara karşı galip gelmeyi başardıklarını ve onun verdiği bir havanın hakim olduğunu da ifade eden Keleş, "Takımda ve şehirde büyük takımlara karşı galip gelmeyi başarmanın verdiği bir hava var. Ancak her maçın kendine özgü bir özelliği var. Bu maçı da deplasmanda olduğu gibi kazanmak istiyoruz. Ancak bir oyuncunun dahi önemli olduğu karşılaşmada 3 oyuncu eksiğimiz var. Buna rağmen yerine gelecek olan oyuncular kendilerine verilen bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Alper Uludağ: "Hedef ligde kalmak için puan almak"

Giresunspor'un hedefinin ligde kalmak olduğunu ve buna göre her maçtan puan almak istediklerini söyleyen Giresunspor'un sol bek oyuncusu Alper Uludağ ise, "Galatasaray her zaman şampiyon adaylarından olan, büyük bir takımdır ve saygı duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak deplasmanda olduğu gibi kendi sahamızda da galip gelmek istiyoruz. Deplasmanda olmuştu kendi sahamız ve seyircimiz önünde de neden olmasın diyoruz. Bizim hedefimiz belli olduğu için her maçtan en azından puan alarak ligde kalmak istiyoruz. Sezon başından beri antrenmanlarda belirli bir oyunumuz var. Bununla beraber birbirimize sahip çıkarak, her maçta ekip ruhu içerisinde bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN