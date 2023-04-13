Hakan Keleş: 'İstenmediğimi düşündüğüm an o kararı alırım'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, "Hiçbir zaman bir hafta daha kalayım diye uğraşmadım, aksine Giresunspor'u sahiplendim. Bunu gören taraftarlarımız da bizi destekledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, "Hiçbir zaman bir hafta daha kalayım diye uğraşmadım, aksine Giresunspor'u sahiplendim. Bunu gören taraftarlarımız da bizi destekledi. Ancak ilerde takıma zarar verdiğim düşünüldüğü anda benim için problem değil, yönetimle oturur kararları değerlendiririz" dedi.

Ligde geçtiğimiz pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi antrenman sahasında Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kötü gidişe bir son vermek istediklerini ifade ederek, istenmediğini düşündüğü anda bırakabileceğini söyledi.

Beşiktaş maçında iyi oynayıp puan alamadıklarını, Sivasspor'la galibiyet serisine başlamak istediklerini belirten Keleş, "Ligde kötü bir gidişatımız var. Beşiktaş karşısında iyi oynayıp öne geçmemize rağmen istediğimiz puanı alamadık. Şimdi bizim rakiplerimiz olan takımlarla üst üste maçlar oynayacağız. Sivasspor'da bu takımlardan bir tanesi. Sivasspor karşısında iç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynayıp bu maçı da kazanmak istiyoruz. Her maç zor, iyi oynayıp puan almak zor ancak ligin sonuna doğru galibiyet serisine başlayıp iyi bir çıkış yapacağımıza ve ligde kalma mücadelesinden kurtulacağımızı düşünüyorum. Umarım Sivasspor maçıyla da bu galibiyet serisini başlatmış oluruz" diye konuştu.

"Kadroda bölgesel alternatifimiz yok"

Takımda zaman zaman değişiklikler yaptığını ve Sivasspor maçında da yapabileceğini belirten Hakan Keleş, "Oyuncularımızın sadece maç performanslarına değil, antrenman performanslarına da bakarak değerlendiriyoruz. Ancak transfer sorunundan dolayı bizim çok fazla bölgesel alternatiflerimiz yok. Buna rağmen elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirerek formda olan oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Genelde lig ortalamasına baktığımızda gol ve asist açısından orta sahamızın katkısı yok, defansın hiç katkısı yok. Bu nedenle bu bölgelerdeki oyuncularımızdan daha istekli, daha arzulu, daha coşkulu olmalarını, özellikle duran toplarda etkili olmalarını istedim. Ancak oyuncularımızdaki performansa göre kadromuzu belirliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Takıma zarar verdiğim düşünüldüğü an o kararı alırım"

Takımda ve şehirde istenmediğini düşündüğü an gidebileceğini de açıklayan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Geldiğim günden beri 3 yıl yani yaklaşık 140 hafta oldu bir hafta daha burada kalayım diye hiç uğraşmadım. İstenmediğimi düşündüğüm an o tür kararlar alırım. Ancak taraftarımızın bana güvendiğini ve desteklediğini biliyorum. Bugün çok daha iyi oyuncular almak isterdim ama Giresunspor'un bütçesine göre transferler yapabildik. Bu sezon çok fazla kiralık oyuncu almayarak genç oyunculara yönelmekti. Buna göre planlama yaptık. Yani ne kadar kazanıyorsak o kadar harcama yapmayı tercih ettik ve bütçeyi büyütmemeye çalıştık. Bu kadro ile iyi işler yapmaya çalışıyoruz. 10 haftadır galip gelemedik ama daha BAY kaldık ve 2 maçtan da 6 puan hanemize eklenmedi. BAY kalmayan ve 6 puanı hanelerine yazdıran rakiplerimiz var. Bu durumu göz önüne alacak olursak lig sıralamasında kötü bir durumda değiliz. Ayrıca bugüne kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sonuna kadar da mücadelemiz devam edecektir. Hiçbir zaman bir hafta daha kalayım diye uğraşmadık, aksine burayı sahiplendim. Bunu gören taraftarlarımız da bizi destekledi. Ancak ilerde takıma zarar verdiğim düşünüldüğü anda benim için problem değil, yönetimle oturur istifa kararını değerlendiririz" dedi.

Keleş'in açıklamasının ardından Giresunspor'un antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idman, topla dayanıklılık çalışmaları ve dar alan pas çalışmaları ile devam etti. Giresunspor ile 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk edecek. - GİRESUN