Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçla ilgili, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız bu" dedi.

Beşiktaş maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.