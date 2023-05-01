- Hakan Keleş : "Hakeme rağmen buradan galip gelebilirdik"

İSTANBUL - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hakeme rağmen buradan galip gelebilirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Kazanmak adına maçın başından sonuna kadar çok üstün bir oyun oynadık. Her şeyi yaptık. 50 kere ceza sahasına girdik, 30 tane şut attık. Son vuruşlarda bugün problemler yaşadık. Bu stresli maçları bu denli iyi oynamak, bundan puan almamak üzüntü verici. Böyle oynadığımız takdirde inşallah hedefimize ulaşırız. Mete hocanın takdir haklarının çoğunu rakipten yana kullandığını düşünüyorum. Sadece bugün değil, bundan önceki haftalarda hakemler tarafından biraz maruz kalıyoruz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuda sıkıntılar çekmeye başladık. Bu gergin maçta Mete hocanın çok gerdiğini düşünüyorum. Daha iyi maç yönetebilirdi. Hakeme de bağlamak istemiyorum. Hakeme rağmen buradan galip gelebilirdik. Çok üzüntülüyüz. Daha iyi oynayabilirsek önümüzdeki haftalarda hedefimiz ligde kalmak. Bunu başarırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kötü bir periyottan geçtiklerini ifade eden Keleş, "Her şeye rağmen çok sıkıntılar yaşıyoruz. Burada 3. senem. Geldiğim günden beri çok az olanaklar, imkanlarla, sorunlarla uğraşarak, kısıtlı kadrolarla iyi işler yaptık. Belli bir noktaya geldiğimizde, istenmediğimi, takıma zarar verdiğimi düşündüğüm zaman bırakabilirim dedim. Seyircimiz tepki gösterdi. Ben de bırakma kararı almıştım. Başkanımız, şehrimizin ileri gelenleri devam etmemek gerektiğini söylediler. Ben de devam etme kararı aldım. Takımı bir yerlere getirdik, buradan düşmesini istemem" şeklinde konuştu.

" Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmiştik"

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı ilgili de konuşan Hakan Keleş, "Bu saatten sonra bizim için puana ihtiyacımız olduğu için rakipler önemli olmayacak. Fenerbahçe, Trabzon, Ümraniye, Antalya var. Biz her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmiştik. Tekrar niye yine yenmeyelim. Zor maç olacak. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligin geri kalan haftalarını da değerlendiren Keleş, "Bugün kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık. Bundan sonraki oynayacağımız maçlar bize avantaj sağlayacaktı. Bir barem var. 41-42 puanın kurtaracağını düşünüyorum. Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı maçlar vardı. Bu baremi yakalamak adına biraz sıkıntılar çektik. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar var" açıklamasında bulundu.