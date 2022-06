Hakan Kazancı: "Amacımız her milletin değerini gençlere aktarmak" - Haberler

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, amaçlarının her milletin değerini gençlere aktarmak olduğunu ifade ederken, Dünya Etno spor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Abdulhadi Turus ise mottolarının geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 5. Etno spor Kültür Festivali'nde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Festivalin güzel gittiğine inandıklarını söyleyen Kazancı, "2 yıllık bir aranın ardından dün açılışı gerçekleştirdik. Dün o öğrenci kardeşlerimizi görünce son haftalarda harcadığımız enerjinin, yorgunluğunun hepsini attık. İnşallah hava muhalefeti olmadığı takdirde biz katılımı 1.5 milyon olarak düşünüyor ve bekliyoruz. İnşallah bu sayıya ulaşırız. Gün içerisinde her türlü, başta çocuklarımız olmak üzere gençlere, anne ve babalara hoşça vakit geçirebilmek için her türlü ortamı sağladık. Müzik dinletisinden, evrensel tatlara ve el sanatları atölyesine kadar sportif faaliyetler olmak üzere her türlü imkanı sunduk. Pazar gününe kadar buradayız ve herkesi bekliyoruz. Çocuk oyunları sayısını arttırdık. Kendimize göre bir amacımız var. Her festivalde yeni bir spor branşını ekleyerek tanıtmaya çalıştık. 3 tane spor branşı ekledik. Atlı güreş, kuraş ve birde Pakistan'da çok sıklıkla oynanan kabatli dediğimiz bir oyun var. Bunları biz yeni spor branşı olarak ekledik. Bunun yanında her zaman söylediğimiz gibi sadece spor branşları değil, 26 tane ülkeden de mutfak lezzetlerini sunuyoruz" dedi.

"Amacımız her milletin değerini gençlere aktarmak"

Yaklaşık 7 yıl önce bu yola çıktıklarını vurgulayan Kazancı, "Amacımız her milletin değerini gençlere aktaralım, geçmişimize sahip çıkalım, geleceği yaşayalım dedik. Adım adım bunları görüyoruz. Bu konuda bize en çok destek veren dal medya dalı. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yaptığımız etkinlikleri duyurmamız lazım. Biz bunları sadece İstanbul'da değil, diğer il ve ilçe belediyeleri uygulamaya koyuyorlar. Bizden destek istiyorlar ve sağlıyoruz. Ok, yay ve mas güreşi takımı istiyorlar ve bizde destek sağlıyoruz. Danışma konusunda arkadaşlarımız her zaman yanlarında oluyor. Yurtdışında faaliyetlerimiz var. Yönetim kurulu olarak dünyanın her köşesine gittik ve gözlemledik. Gözlemler neticesinde yeni branşları ekledik. Bununla beraber geleneksel sporların olimpiyatı dediğimiz Dünya Göçebe Oyunları var. Bu sene 4.'sü Bursa İznik'te gerçekleştireceğiz. 5 devlet başkanı katılacak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde olacak. 102 tane ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılımı olacak. İçerik sadece spor faaliyetleri değil. Buradaki etkinliklerin kat kat daha fazlası olacak. İznik Gölü'nün kenarında olacağı için daha yeşil ve ferah bir ortam olacak. Osmanlı'nın ilk başkenti olma özelliği ve hem İznik, hem Bursa'yı tüm dünyaya tanıtacağız. 29 Eylül, 2 Ekim tarihleri arasında İznik Dünya Göçebe Oyunları'na bütün herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Abdulhadi Turus: "Bizim mottomuz geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Abdulhadi Turus, 5. Etnospor Kültür Festivali'nde İHA'ya konuştu. 2 yıl süren pandemi sonrasında tekrar o iki yıl öncesinin coşkusunu gerçekleştirmek için alanlar oluşturduklarını belirten Turus, "Elhamdülillah güzel bir alan oldu. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler burada. Sadece geleneksel sporları değil, onları deneyimleyebilecekleri alan oluşturduk. Milletimizin teveccühünü görüyoruz. Biz burada evrensel tatlardan evrensel müziğe ve geleneksel oyunların tamamına ulaştırıyoruz. Sadece evrensel tatları tatmak, onları deneyimlemek, evrensel müziği söyleyebilmek, geleneksel sporları görmek değil, ok atabilmek, at binmek, sokak oyunlarını birlikte oynayabileceğiniz, ailelerin çocuklarıyla katılacağı alan oluşturduk. 2 gündür insanlar belirli oyunlarda kuyruğa girmeye başladı. Müziklerimizi dinlerken coşkuyla dinliyorlar ve mutluyuz. Çok emek verildi, bunun karşılığını görmek bizi mutlu etti" dedi.

"Bizim mottomuz geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak"

Ana mottolarının geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak olduğunu ifade eden Turus, "Bunu taşıyacak unsurda çocuklarımız. Biz onların internet bağımlılığına karşı durabileceğimiz, telefondan, tabletten uzak tutabileceğimiz, mutlu edebileceğimiz, sadece internetteki filmlerle, görsel bağımlılıkla mutlu olunacağını değil, asıl bunları yaşayarak bizim kültürümüzü barındırmış unsurlarla olabileceğini kanıtlamak için bunu yaptık. Çocuklar bizim için önemli, onları birinci sıraya koyuyoruz. Çocuklar mutlu olunca ailelerde mutlu oluyor. Bu geleneksel unsurlar çocukların kromozomlarında var. Hızlıca adapte oluyorlar. Bir önceki 4 festivalde de bunları gördük. 5.'de bunu nasıl deneyimleriz diye düşündük. Güzel geçiyor. Gençleri bu işin içine çekiyoruz. Geleneksel sporlarında nasıl mutluluk verdiğini görmüş olduk ve çalışmalar devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.

"Küçük festivallerle altyapı oluşturduk"

2 yıldır festivali yapamadıklarını aktaran Turus, "Duran 2 yılda illerde, özellikle belirli afetlerden dolayı mağdur olan illerde gezici festivaller oluşturduk. Okullarda küçük festivaller oluşturup daha küçük minimum düzeyde altyapı oluşturduk. Bu illerde de karşılık buluyoruz. Belediyelerle çalışıyoruz. Bazen onlar diyor ki beraber yapalım, onlara konseptler veriyoruz, Gençlik İl Müdürlükleriyle ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte. Belirli konularda geleneksel sporları müfredata nasıl koyulacağını düşünüyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı kamplarında olmazsa olmaz geleneksel ok var. Bu artık sahaya indi. Bugün KKTC Vakıflar İdaresi Başkanı ziyaret etti ve Eylül de bunu yapabilir miyiz dedi. Bu bizi mutlu ediyor. Bu yıl Dünya Göçebe Oyunları İznik'te yapılacak. 100'ün üzerinde ülke gelecek. Türkiye'nin bu büyük organizasyonlardaki tecrübesi bilindiği için gelen ülkere buradan örnekler alacak. Gençlere, okulların içerisine bu oyunları nasıl sokabiliriz bunun takipçisi olacağız. Sayısal bir veri vermek istemiyorum ama sonucu biliyoruz geçmiş yıllardan. Buraya gelip de mutsuz ayrılacak kimse olmayacak, farklı deneyimler kazanacak. Ailecek İstanbul içi, İstanbul dışından ve yurtdışından misafirleri bekliyoruz, sürprizlerimiz var. Hazırlıklarımızı vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Hem cumartesi hem pazar İstanbul'dan, İstanbul dışından vatandaş ve ailelerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor