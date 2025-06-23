Hakan Dağ, Türkiye Para Atletizm Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı

Büyükler ve U20 Türkiye Para Atletizm Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Hakan Dağ, kazandığı şampiyonluk ve madalya ile gurur kaynağı oldu.

PAÜ Acıpayam MYO personeli Hakan Dağ, 21–22 Haziran tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Atletizm Stadyumu'nda düzenlenen Büyükler ve U20 Türkiye Para Atletizm Şampiyonasında önemli bir başarıya daha imza attı. Büyük erkekler disk atma (F56, F57) kategorisinde 20,5 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu olan Dağ, aynı şampiyonada gülle atma branşında ise 6,87 metrelik atışıyla bir madalya daha kazandı.

Daha önce de farklı paralimpik spor dallarında Türkiye dereceleri elde eden başarılı sporcu, disk atma, gülle atma, uzun atlama, labut atma, 100 metre ve 400 metre koşu gibi pek çok branşta yarışmalarını sürdürüyor.

Acıpayam MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Kurt, biriminde görev yapan Hakan Dağ'la gurur duyduklarını belirterek; "Bu anlamlı başarısı ile bizleri bir kez daha gururlandıran personelimiz Hakan Dağ'ı içtenlikle kutluyorum. Hem akademik hem sportif alanlarda başarıyı destekleyen bir üniversite olarak, onun yanında olmaya devam edeceğiz. Kendisinin azmi ve kararlılığı, tüm öğrencilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza ilham vermektedir." dedi. - DENİZLİ