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Hakan Çam, İstanbul'da hakemlik yapacak

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Kayseri Bölgesi hakemlerinden Hakan Çam, yeni dönemde İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapacak. Çam, Kayseri futbol camiasına veda mesajı yayınlayarak teşekkürlerini iletti.

Kayseri Bölgesi hakemlerinden Hakan Çam, düdük çalmaya İstanbul'da devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Hakemlerinden Hakan Çam, yeni dönemde İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapacak. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayseri futbol camiasına veda mesajı yayınlayan Bölgesel Hakem Hakan Çam, "2015 yılından beri Kayseri'de yapmış olduğum hakemlik kariyerimi, mesleğim gereği İstanbul'da devam edeceğimden dolayı sonlandırmış bulunmaktayım. Kayseri camiasına onur ve şerefimle hizmet ettim. İyisiyle kötüsüyle sıcağıyla soğuğuyla yüzlerce müsabaka, binlerce antrenman attım. Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul kayseri Güncel Futbol Spor

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