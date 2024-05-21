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Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi

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Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Çalhanoğlu, 31 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Inter formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday oldu. Serie A'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Hakan, bu sezon şampiyonluk yaşadığı Inter formasıyla Serie A'da 31 maça çıkarken, 13 gol ve 3 asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A Spor Güncel Haberler

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