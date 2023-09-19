Hakan Çalhanoğlu, Real Sociedad maçında forma giyemeyecek
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Real Sociedad karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu. Sol uyluğundaki zorlanma sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yer alamayacak.
İtalyan temsilcisi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yarın Real Sociedad karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol uyluğundaki zorlanma nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.
Geçen sezon finalde Manchester City'ye yenilen Inter, D Grubu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Spor