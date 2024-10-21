Hakan Çalhanoğlu'nun Sakatlanması Inter'i Endişelendirdi

İtalya Serie A takımlarından Inter, dün akşam Roma ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol uyluk adduktor kasında sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun MR'ının çekildiği ve sol uyluk bölgesinde sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Ayrıca tecrübeli futbolcunun durumunun gün gün takip edileceği de belirtildi. - İSTANBUL