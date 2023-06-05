Hakan Çalhanoğlu: 'Hem milli takım oyuncusu olarak hem kaptan olarak kupayı kaldırmak istiyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İstanbul'da Manchester City ile karşılaşacak olan Inter'in Türk milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, "Hayallerimin peşinden de koşuyorum. Hem milli takım oyuncusu olarak hem kaptan olarak kupayı kaldırmak istiyorum" dedi.

Milano ekibinin Appiano Gentile tesislerinde düzenlenen basın gününde mikrofonların karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu final maçı hakkındaki duygularını "Çok mutluyum açıkçası. Özellikle kendi ülkemizde oynayacağımız için çok mutluyum. Aynı zamanda gurur duyuyorum hem kendimle" sözleriyle ifade etti.

"Rakipten korkmuyoruz"

İyi bir takım olduklarını vurgulayan milli oyuncu, "Bizim için güzel bir maç olacak. Yıllar sonra finalde olmak bizim için ayrı bir gurur. Tabii ki zor olacak bizim için biliyoruz. Karşımızdaki takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iyi takımlara karşı her zaman çok iyi oynadık. İyi domine ettik. İyi de bir takımız" diye konuştu.

"İki Türk bu finali oynayacak"

Çalhanoğlu, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan ile finalde karşı karşıya gelecek olmaları hakkında ise, "Bir Türk oyuncusu olarak finalde olmak ayrı bir gurur. Diğer tarafımızda da İlkay (Gündoğan) ağabeyimiz var biliyorum. İlkay ağabeyle daha görüşmedim ama o da Türk olarak geçiyor. Tabii ki Alman Milli Takımı için oynuyor ama yine o da kalbinde Türk. Yani iki Türk bu finali oynayacak, inşallah güzel bir final olur. İyi olan kazansın diyorum" şeklinde konuştu.

"Hem milli takım oyuncusu olarak hem kaptan olarak kupayı kaldırmak istiyorum"

Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı hayal ettiğini söyleyen milli futbolcu, "Ben bundan 2 ay önce bir röportajda da söylemiştim; 'Benim hayalim finalde olmak' diye. Bunu şu an başardık. Hayallerimin peşinden de koşuyorum. Tabii ki bazen hayal ediyorum bazı şeyleri. İnşallah kupayı kaldırmak nasip olur. Bu benim ilk hedefim. Hem milli takım oyuncusu olarak hem kaptan olarak bu kupayı kaldırmayı tabii ki istiyorum. Çünkü sonuçta bu benim kariyerim boyunca kalıcı olacak bir şey. İnşallah bunu başarırım. Ama başaramazsam da hiç üzülmem çünkü zaten finalde olduğum için çok mutluyum. Bu benim için zaten ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

"Beni 6 numara pozisyonunda çok geliştirdiler"

Sahadaki pozisyonu için de değerlendirmelerde bulunan Hakan, "Hemen hemen 8 ve 6 numarada oynamaya başladım. İlk senemde 8 numarada başladım, 6 numarada Brozovic olmayınca o pozisyona alındım. Hocalarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Beni o pozisyonda çok geliştirdiler. Oyun şeklim de bayağı değişti. Daha agresif, daha çok koşan, daha çok mücadele eden bir Hakan görüyorsunuz. Dediğim gibi mutluyum" şeklinde konuştu.

"Herkes bana ilk günden beri sahip çıkıyor"

Interli oyuncu, Zeybek dansının İtalyan taraftarlar tarafından çok beğenilmesine istinaden kupayı kazanması halinde İstanbul'da bu dansı yeniden yapıp yapmayacağına dair bir soru üzerine, "Finali oynayalım da ondan sonra ne olur bilemiyorum. Herkes bana buraya geldiğim ilk günden beri çok sahip çıkıyor, çok seviyorlar. Diğer taraftan (AC Milan) buraya gelmek hiç kolay olmadı. Ben ama bunu iyi başardım. Herkes bana kollarını açtı ve bu beni daha da güçlendirdi bu iki yılımda. İnanılmaz derecede sıcakkanlı bir ailemiz var, aile ortamımız var burada. İnşallah, bunun hepsini cumartesi akşamında böyle süslendiririz" yanıtını verdi.

"İlerleyen günlerde imzamı atacağım"

Inter ile kontrat uzatmak için anlaştığını hatırlatan milli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Burada mutluyum, ayrılmayı da düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım. En yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Bu benim ilk hedefim. Tabii ki sakatlık olmazsa inşallah. Dediğim gibi kontratım belli oldu. İlerleyen günlerde imzamı atacağım." - MİLANO