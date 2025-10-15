Haberler

Hakan Çalhanoğlu: 'Dünya Kupası'na katılmak için önemli adımlar attık'

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan'ı 4-1 yendikleri maç sonrası önemli bir skor aldıklarını belirtti. Dünya Kupası'na katılma hedefi için umutlu olduklarını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçında averaj için önemli bir skor aldıklarını söyledi. Çalhanoğlu ayrıca Dünya Kupası'na katılmak için önemli adımlar attıklarını da belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de karşılaştığı Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından millilerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Çok güzel atmosfer vardı. Başkanımıza, hocama ve tüm ekibe teşekkür ederim. Benim için çok değerliler. 101. maçımı oynadım. İnşallah daha niceleri olur. Takımız olarak güzel bir adım attık. Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Diğer kampa hazırlanacağız. Diğer kamp bizim için çok önemli. İki maçta iyi skorlar aldık, 10 gol attık. Averaj için çok önemli bir skor aldık. İnşallah diğer kampta da böyle olur" diye konuştu.

Bireysel olarak performansı konuşmayı sevmediğini belirten Çalhanoğlu, "Önemli olan takımın kazanması. O benim performansımdan daha önemli. Arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Bu kamp iyi hazırlandık. Önemli maçlardı" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takım'da 100 maçı geçen futbolcuların hatırlatılması üzerine 31 yaşındaki futbolcu, "Benim için ağabeylerim her zaman efsanedir; Arda ağabey, Emre ağabey, Rüştü ağabey. Ağabeylerimle aynı formayı paylaştım. Bu benim için ayrı bir gurur. Onlara da teşekkür ederim, onların sayesinde önemli bir oyuncu oldum. Eski hocalarıma çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hedefler hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Önemli adımlar attık, yaklaşıyoruz. İnşallah nasip olur" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
