Hakan Çalhanoğlu: '21 yıl sonra Ballon d'Or'a bir Türk oyuncu aday oldu'

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup ikinci maçında Türkiye, İzmir'de oynanan karşılaşmada İzlanda'yı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galler maçının ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirten Çalhanoğlu, "İlk maçtan sonra güzel bir reaksiyon gösterdik takım olarak. Maça iyi başladık. Oyun planımız vardı. Bütün organizasyonlarımızı sahada sergilemeye çalıştık. Çoğu da oldu. Tabii İzlanda'ya karşı senelerdir zorlandık ama bu sefer olmadı. Biz maça odaklanmıştık. Galibiyeti haklı olarak aldık" ifadelerini kullandı.

'HOCANIN SİSTEMİNE SAYGI DUYMAK GEREKİYOR'

Milli takımın forvetsiz oynadığı konusunda gelen eleştiriler hakkındaki düşünceleri sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Hocaya karşı saygım sonsuzdur. Sadece Montella'ya değil, hepsine öyle. Uzun yıllardır milli takıma geliyorum, çok hoca ile çalıştım. Herkesin farklı fikirleri oluyor. O yüzden saygı duymak gerekiyor. Biz zaten Avrupa Şampiyonası'nda da forvetsiz olarak gol, goller atan takımdık. Bugün de aynı şekilde. Hoca, Umut'u koydu. Umut iyi bir maç sergiledi, diğer arkadaşlarım gibi. Hocanın yaptığı her sisteme saygı duymak gerekiyor" şeklinde konuştu.

'HAVALANMIŞ GİBİ OLMASIN AMA 21 YIL SONRA BALLON D'OR'A BİR TÜRK OYUNCU ADAY OLDU'

Milli takımda iyi oynamadığı yönünde gelen yorumlara kulağını tıkamaya çalıştığını belirten Çalhanoğlu, "Düşüncem böyle. Belki Almanya'da doğdum, büyüdüm diyedir böyle. Beni belki gurbetçi olarak gören vardır. Aynı şekilde hocayı yabancı olarak görüyorlar. Türk hoca olmasını istiyorlar. Böyle işler maalesef futbolda var. Ancak olmaması gereken bir şey. Hocanın bize katkısı ve emeği çok. Turnuva iyi geçti bizim için. İlk maçtan sonra da reaksiyonu gösterdik takım olarak. Hala o aile havası takımda var. Herkes birbirine sahip çıkıyor, seviyor. Bu bizim için çok önemli. Bana gelince, eleştiriler her zaman oluyor. Artık kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra Ballon d'Or'a bir Türk oyuncu aday oldu. Bunun gururunu yaşıyorum. Ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman buydu. Bunu kaç kere söyledim. O yüzden eleştirileri duymamaya çalışıyorum" diye konuştu.

'INTER BENİ BIRAKMIYOR'

Birçok transfer teklifi aldığını ancak Inter ile sözleşmesi olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Elimde olan bir şey değil. Sonuçta bir sözleşmem var. Geçen aylarda teklifler geldi. Ben Inter'de kalacağımı söyledim. Aynı şekilde Inter de beni bırakmıyor. Fiziksel anlamda başarırsam en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. 100 milli maçı başarmak istiyorum. Bu her zaman hedefimdeydi. Ama dediğim gibi vücudum da bunu yaparsa, sürebildiği kadar sürdürmeye çalışacağım."