Hakan Arda İlgün, Türkiye Şampiyonu Olmayı Başardı

Alanyalı genç yetenek 3 kez Türkiye şampiyonu oldu

Tek hedefi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim gören 16 yaşındaki Hakan Arda İlgün, Türkiye Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak, Azerbaycan'da düzenlenen Haydar Aliyev Kupası'nda derece alarak Türkiye'ye madalya ile döndü.

Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Hakan Arda İlgün, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Boksa 2022 yılında başlamasına rağmen kısa sürede birçok başarıya imza atan İlgün, bu başarıyı sıkı antrenman ile elde ettiğini söyledi. Sırasıyla Kars'ta düzenlenen minikler müsabakasında birinci olurken, Fethiye ve Diyarbakır'da düzenlenen Yıldızlar 16 yaş grubunda Türkiye şampiyonlukları elde eden Arda'nın tek hedefi Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göklere çekmek olduğunu belirtti. Aldığı başarılar ile Londra'da düzenlenecek olan Uluslararası boks müsabakasına gitmeye hak kazanan Arda, derece ve madalya alarak ülkesine dönmek istiyor.

Genç yaşta olmasına rağmen aldığı başarılar ile yediden yetmişe herkes tarafından takdir toplayan ve boksa başlama serüvenini anlatan Arda İlgün, "3. Sınıfa giderken abim beni boks antrenmanına götürdü. O zaman çok etkilenmiştim. Boksa merakım o şekilde başladı. Yaşım küçük olduğu için abim beni antrenmanlara götürmüyordu. Biraz büyüdükten sonra başlarsın dedi. 2022 yılında boksa başladım. İlk birinciliğimi 2023 yılında Kars'ta Türkiye şampiyonluğuyla aldım. Ardından Slovenya'da Avrupa şampiyonluğuna seçildim. Orada ülkemizi temsil ederek çeyrek final oynadım. 2024 yılında Fethiye'ye gittim. Orda da Türkiye Şampiyonu oldum. Ardından Bosna Hersek'te Avrupa şampiyonasına seçildim ve orda ise beşinci oldum. Diyarbakır'da düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olarak Azerbaycan Haydar Aliyev Kupasında çeyrek final oynayarak beşinci oldum. İnşallah önümüzdeki maçlarda şampiyon olacağız" dedi.

Hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Türkiye'de elde ettiği başarılarıyla Avrupa arenasında mücadelede edecek genç boksör, "Türkiye'de kazandığım şampiyonluklardan dolayı İngiltere'de düzenlenecek olan Uluslararası arenalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonraki hedefim ise olimpiyatlarda şampiyon olmaktır'" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere her alanda destek ve katkı sunmak için mücadele ettiklerinin altını çizen Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Kısa, "Akademik, sosyal, sportif ve sanatsal anlamda gelişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün Arda kardeşimizle birlikteyiz. Arda kardeşimiz Türkiye şampiyonasında 3 kez derece almış ve Türkiye birincisi olmuş. 2 kez Avrupa'da Ülkemizi temsil etme imkanı elde ederek Türkiye'yi en iyi şekilde oralarda temsil edip Türk bayrağını oralarda dalgalandırmıştır. Bu başarılardan dolayı öğrencimizi tebrik ediyoruz" dedi.