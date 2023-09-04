Hakan Akkaya Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Hakan Akkaya, IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda A kategorisinde bronz madalya kazandı. Güney Kore'de düzenlenen organizasyonda Akkaya, çeyrek finalde İtalyan rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Macar sporcu karşısında yenilerek bronz madalya elde etti.