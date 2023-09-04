Hakan Akkaya Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Hakan Akkaya, IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda A kategorisinde bronz madalya kazandı. Güney Kore'de düzenlenen organizasyonda Akkaya, çeyrek finalde İtalyan rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Macar sporcu karşısında yenilerek bronz madalya elde etti.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Sporları Federasyonu (IWAS) Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya flöre A kategoride organizasyonu 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Hakan Akkaya, tablo-32'de Polonyalı Dariusz Pender'i 15-9, tablo 16'da Fransız Ludovic Lemoine'yi 15-7, çeyrek finalde ise İtalyan Emanuele Lambertini'yi 15-7 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Hakan Akkaya bu turda Macar sporcu Richard Osvath'a 15-6 yenilerek organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.
Öte yandan, aynı organizasyonda epe A kategoride Hakan Akkaya 10'uncu, Elke Lale Van Achterberg ise flöre A kategoride 11'inci, epe A kategoride de 26'ncı oldu.